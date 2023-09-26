Вагнер - под Херсоном. Настоял - Герасимов

Под Херсоном забрезжили шевроны штурмовиков ЧВК "Вагнер". Военкоры, то один, то второй, передают: "Видели!" Прибывают они на левый берег Херсонской области под эгидой Росгвардии, которой скоро будет разрешено иметь свои добровольческие формирования.
Под Херсоном забрезжили шевроны штурмовиков ЧВК "Вагнер". Военкоры, то один, то второй, передают: "Видели!" Прибывают они на левый берег Херсонской области под эгидой Росгвардии, которой скоро будет разрешено иметь свои добровольческие формирования.
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