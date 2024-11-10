Какой сегодня праздник церковный 11 ноября 2024 года: православная церковь вспоминает святых Авраамия Ростовского и Анастасию Римляныну

Источник иллюстрации / фото: dosuga.net11 ноября 2024 года в православной церкви будет отмечаться важный праздник, в ходе которого верующие почтят память двух святых: архимандрита Авраамия Ростовского и преподобномученицы Анастасии Римляныни.
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