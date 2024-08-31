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Царьград

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В Перми будут судить бизнесмена, поставляющего некачественные халаты в больницы

В Перми будут судить бизнесмена, поставляющего некачественные халаты в больницы

Он поставил в медицинские учреждения Прикамья около 1,2 миллиона поддельных халатов.Руководитель коммерческой организации предстанет перед судом за мошенничество при поставке медицинских товаров.

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