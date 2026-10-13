После рекордного результата российский авторынок перешел к снижению

За неделю с 5 по 11 октября в России продали 28,9 тыс. новых легковых машин, сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.
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