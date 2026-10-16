🚌 Аксёнов попросил крымчан протестировать «горячую линию» «Крымтроллейбуса» В рамках совещания Глава Крыма Сергей Аксёнов поручил наладить работу «горячей линии» «Крымтроллейбуса».
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