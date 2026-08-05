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Центр Орла встретил парад предприятий

Центр Орла встретил парад предприятий

5 августа Орёл традиционно празднует День города. Главная площадь Ленина на один день превратилась в «витрину» региона: утром здесь прошёл парад предприятий, второй по счёту (первый в Орле провели 5 августа 2025 года).

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