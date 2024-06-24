Лекарственная зависимость: кто в группе риска? Мнение нарколога

В период с 24-го по 30-е июня проводится неделя профилактики наркозависимости. Мы привыкли думать об этой проблеме как подростковом употреблении запрещенных веществ, но забываем о том, что есть еще и лекарства.
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