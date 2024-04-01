Синнер стал победителем турнира в Майами

Янник Синнер в финале турнира в Майами разгромил Григора Димитрова. Поздним вечером 31 марта в Майами (штат Флорида, США) завершился финальный матч хардового турнира категории ATP-1000 в мужском одиночном разряде, в котором Григор Димитров встречался с Янником Синнером.
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