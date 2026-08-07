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Контрафронт

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Индия: Разъяренная толпа подожгла автобус и полицейские машины и разрушила полицейский пост в районе...

Индия: Разъяренная толпа подожгла автобус и полицейские машины и разрушила полицейский пост в районе Чхоти Пахари в Патне, штат Бихар, во второй половине дня по местному времени, когда человек был убит после того, как его сбил автобус.

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