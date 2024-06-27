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Царьград

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Теракты в Дагестане: Бунт мажоров пошёл не в том направлении и обнажил большую проблему

Теракты в Дагестане: Бунт мажоров пошёл не в том направлении и обнажил большую проблему

Страшные теракты в Дагестане обнажили проблему, на которую долгое время предпочитали закрывать глаза.

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Комментарии
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Валерий
Похоже Управление Дпагестана не знало, что маловероятно, либо покрывало ваххабитов. Если все продолжать в том же духе, то .... ...................................................................................................................................
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15 час.
Sergey
бардак везде....
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15 час.

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