ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Беременность после процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) у женщин старше 35 лет наступает лишь в 1-2% случаев, сообщил в четверг, 22 октября, заслуженный деятель науки РФ, президент Российского общества акушеров-гинекологов Владимир Серов в интервью РИА Новости.