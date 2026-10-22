ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Беременность после процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) у женщин старше 35 лет наступает лишь в 1-2% случаев, сообщил в четверг, 22 октября, заслуженный деятель науки РФ, президент Российского общества акушеров-гинекологов Владимир Серов в интервью РИА Новости.
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