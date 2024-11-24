Трамп отдаст Украину под протекторат России, если та разорвёт отношения с Китаем - The Guardian

Западные издания продолжают гадать, как именно избранный президент США Дональд Трамп завершит боевые действия между Россией и Украиной, и что и кому он предложит для заключения выгодной сделки по этому вопросу.
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