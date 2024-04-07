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Страх семьи: каких младенцев боялись наши предки

Страх семьи: каких младенцев боялись наши предки

Страх семьи: каких младенцев боялись наши предки Алиса БронскаяВ давние времена люди верили, что до крещения детей может овладеть злой дух, способный не только нанести вред самому младенцу, но и принести несчастье его родным.

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