Страх семьи: каких младенцев боялись наши предки Алиса БронскаяВ давние времена люди верили, что до крещения детей может овладеть злой дух, способный не только нанести вред самому младенцу, но и принести несчастье его родным.
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