В Египте нашли красочные маски мумии и статую «бога тишины»

По данным Министерства туризма и древностей Египта, археологи обнаружили в Саккаре серию гробниц. Им примерно 1800-4800 лет, в некоторых нашли красочные маски мумии и даже статую «бога тишины», передает hightech.
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