Дорога в Орловском МО станет светлее на 25 млн рублей

Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области подвёл итоги электронного аукциона на выполнение работ по устройству искусственного электроосвещения и пешеходных дорожек на автомобильной дороге в Орловском муниципальном округе.
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