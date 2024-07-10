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Новости России и Мира | NEWSES.RU

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Глава делегации РФ: Форум ОБСЕ исключил докладчиков из России не менее 5 раз

Глава делегации РФ: Форум ОБСЕ исключил докладчиков из России не менее 5 раз

Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что председательства Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) несколько раз не позволяли России пригласить докладчиков от ОДКБ и МИД РФ.

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