Глава делегации РФ: Форум ОБСЕ исключил докладчиков из России не менее 5 раз

Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что председательства Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) несколько раз не позволяли России пригласить докладчиков от ОДКБ и МИД РФ.