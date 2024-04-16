Подростков в ЯНАО летом ждут патриотические смены «Время героев»

Две патриотические смены для подростков организуют летом в Ноябрьске на базе РЦПВ «Авангард». Поучаствовать в заездах «Время героев» смогут до 600 юношей и девушек в возрасте от 14 до 17 лет, сообщает telegram-канале патриотического центра.