Яннис Адетокумбо поддержал мнение о том, что испускание газов в присутствии партнера является признаком прочности отношений

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Звездный форвард «Милуоки» отреагировал на пост, посвященный выпусканию человеком газов. «Согласно научным данным, испускание газа в присутствии партнера может восприниматься как позитивный признак здоровья и прочности отношений», – говорится в сообщении.