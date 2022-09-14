"Росгосстрах": этим летом 92% страховых случаев в многоэтажках — заливы

"Росгосстрах": этим летом 92% страховых случаев в многоэтажках — заливы

Лето — период отпусков: россияне массово отправляются в путешествие, в гости к родным и друзьям или просто переезжают жить на дачу.

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