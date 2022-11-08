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Захарова: в выборы в конгресс США вмешивается не Россия, а Трамп

Захарова: в выборы в конгресс США вмешивается не Россия, а Трамп

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что в выборы в конгресс Соединенных Штатов Америки вмешивается не Россия, а экс-президент страны Дональд Трамп.

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