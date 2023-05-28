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"Деньги во благо граждан, а не в карманы элиты" — реплика Бастрыкина о национализации ключевых секторов экономики

"Деньги во благо граждан, а не в карманы элиты" — реплика Бастрыкина о национализации ключевых секторов экономики

На Петербургском юридическом форуме выступил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

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