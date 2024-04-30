5 самых страшных психологических экспериментов: чем они завершились

Законы, которым подчиняется человеческая психика, до сих изучены мало. По этой причине на разных этапах развития человечества проводились различные психологические эксперименты, которые должны были продемонстрировать возможности сознания.
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