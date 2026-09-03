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ФСБ: в Крыму задержали россиянина за подготовку теракта по заданию ГУР Украины

ФСБ: в Крыму задержали россиянина за подготовку теракта по заданию ГУР Украины

В Симферополе пресечена попытка теракта в военном госпитале: сотрудники ФСБ задержали местного жителя, который по заданию украинской разведки планировал поджечь медучреждение Минобороны с помощью зажигательной смеси и гранаты.

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