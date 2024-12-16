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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сушинский о Кубке Первого канала: «Сборная России была хороша, молодцы, что победили. Легионеры вообще забыли выйти на первый матч»

Сборная «России 25» под руководством Романа Ротенберга выиграла турнир в Санкт-Петербурге, в котором также участвовали команды Беларуси, Казахстана и сборная мира КХЛ.

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