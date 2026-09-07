Герой России раскрыл детали штурма школы на Новой Земле в 1998 году

Герой России, ветеран управления «В» ФСБ Андрей Козлов рассказал подробности антитеррористической операции на Новой Земле в 1998 году.
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