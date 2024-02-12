В Крыму назвали информацию о готовящемся теракте вбросом и фейком

Артем Житенев/РИА Новости Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил в своем Telegram-канале, что информация о готовящемся теракте, появившаяся в ряде групп и чатах Евпатории, является вбросом и фейком.
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