«Нужны большие суммы»: Слава лишилась жилья из-за многочисленных родственников

Певица столкнулась с финансовыми сложностями. Певица Слава Социальные сетиВ последнее время Анастасия Сланевская, более известная под сценическим псевдонимом Слава, постоянно становится героиней желтой прессы.
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