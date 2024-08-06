республика Татарстан, с. Введенская слобода

высокий крутой берег реки Свияга, недалеко от села Введенская слобода фактически - цепь холмов, пересекаемых многочисленными оврагами вершины эти холмов частенько используют парапланеристы, для своих стартов самый высокий холм, называется Лысая гора, виды с которой - просто завораживают!!! река Свияга, река Волга - ближе к горизонту.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии