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Александр Лукашенко поздравил Михаила Боярского с юбилеем

Александр Лукашенко поздравил Михаила Боярского с юбилеем

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народного артиста РСФСР Михаила Боярского с 75-летием, он отметил, что Боярский в своих работах воплотил высокие идеалы чести, добра и справедливости, сообщила пресс-служба белорусского лидера.

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