Выбили дверь и ворвался ОМОН: за что в Петербурге задержали основателя клуба "Грибоедов"

Рассказываем, за что в Петербурге задержали основателя клуба "Грибоедов" Олега Каштело. В Петербурге произошла операция по задержанию основателя одного из самых известных и авторитетных клубов города "Грибоедов".
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