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Опубликована предсмертная записка Жириновского: Два главных события произойдут в 2025-м и 2040-м - начало положено

Опубликована предсмертная записка Жириновского: Два главных события произойдут в 2025-м и 2040-м - начало положено

С каким настроением встречать Новый год: с надеждой на перемены или с трепетом перед неизвестностью? Ответ на этот вопрос может скрываться в предсмертной записке Жириновского, которую опубликовал представитель ЛДПР.

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