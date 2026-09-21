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Газета.ру

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В Подмосковье четырехлетний ребенок разбился после падения из окна

В Подмосковье четырехлетний ребенок разбился после падения из окна

В Зеленограде четырехлетний мальчик разбился, выпав из окна 12-го этажа. Об этом стало известно mk.ruПо данным источника, днем 19 сентября няня уложила ребенка спать, после чего позвонила матери и получила разрешение уйти.

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