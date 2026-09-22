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Царьград

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В Ереване зять на Lexus насмерть сбил шурина во дворе дома

В Ереване зять на Lexus насмерть сбил шурина во дворе дома

В Ереване во дворе дома на улице Назарбекяна автомобиль Lexus сбил мужчину, который позже умер в медцентре «Армения»; по предварительным данным, за рулём находился его родственник, скрывшийся с места происшествия.

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