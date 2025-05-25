В КНДР арестовали трех человек после аварии при спуске эсминца

Ким Чен Ын назвал восстановление корабля «политическим вопросом»Власти Северной Кореи арестовали трех человек из-за аварии, которая произошла 21 мая на верфи Чхонджин при спуске на воду нового эсминца, пишет Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
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