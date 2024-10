Исследование: Семаглутид и риск болезни Альцгеймера у пациентов с диабетом 2 типа

Новое исследование, опубликованное в журнале Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association, выявило потенциальную связь между использованием семаглутида, популярного препарата для лечения диабета и уменьшения веса, и снижением риска развития болезни Альцгеймера у пациентов с диабетом 2 типа (СД2).