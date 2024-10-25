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Исследование: Семаглутид и риск болезни Альцгеймера у пациентов с диабетом 2 типа

Исследование: Семаглутид и риск болезни Альцгеймера у пациентов с диабетом 2 типа

Новое исследование, опубликованное в журнале Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association, выявило потенциальную связь между использованием семаглутида, популярного препарата для лечения диабета и уменьшения веса, и снижением риска развития болезни Альцгеймера у пациентов с диабетом 2 типа (СД2).

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