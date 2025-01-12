Достучаться до дна: границы возможного для противобункерных боеприпасов Когда возникает опасность, животные прячутся в норе, вырытой ими или кем-то другим в земле.
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Достучаться до дна: границы возможного для противобункерных боеприпасов Когда возникает опасность, животные прячутся в норе, вырытой ими или кем-то другим в земле.
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