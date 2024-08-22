Депутат Рады обвинил украинские спецслужбы в дискредитации Байдена

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится под стражей по подозрению в госизмене, в обращении к Владимиру Зеленскому в своем Telegram-канале предупредил, что готов опубликовать доказательства проведения украинскими спецслужбами кампании по дискредитации президента США Джо Байдена.