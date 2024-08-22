Депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится под стражей по подозрению в госизмене, в обращении к Владимиру Зеленскому в своем Telegram-канале предупредил, что готов опубликовать доказательства проведения украинскими спецслужбами кампании по дискредитации президента США Джо Байдена.
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