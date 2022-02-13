Стало известно, как российские моряки "намекнули" подлодке США на нарушение - «Военное обозрение»

МОСКВА, 13 февраля/ Радио Sputnik. Ответственный редактор газеты "Независимое военное обозрение" Дмитрий Литовкин в интервью телеканалу "Звезда" пояснил, что российские моряки сработали как караульные в инциденте с американской подводной лодкой, зашедшей в территориальные воды РФ в районе Курил.
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