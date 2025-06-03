Ермак в Америке раскритиковал позицию России на переговорах

Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в ходе встречи со специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом заявил, что позиция России на переговорах не способствует конструктивному диалогу.
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