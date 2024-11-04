Губернаторы сразу двух российских регионов решили сложить полномочия

Это главы Ростовской и Тамбовской областей — Василий Голубев и Максим Егоров. Временно исполняющими обязанности губернаторов туда назначены Юрий Слюсарь (возглавлял ОАК) и Евгений Первышов (экс-мэр Краснодара)Владимир Путин подписал указ о назначении Евгения Первышова временно исполняющим обязанности главы Тамбовской области, сообщает Кремль.