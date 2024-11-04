Business FM
MainЛЕНТАФИНАНСЫПОЛИТИКАОБЩЕСТВОПРАВОАВТОНЕДВИЖИМОСТЬ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Business FM

65 785 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вовладар Даров
    Про вытяжки не слышали, нет?Исследование: исп...
  • Фаина Юсупова
    Куда ещё гнать цену на консервы?Они и так дорогие,а рыбы нет,одна вода.Столько рыбы ловим и где она?А у?Тот кто повыш...Минприроды Примор...
  • Дмитрий Гурин
    Значит Медведев не на пустом месте об этом эксперименте по России когда то говорил....Европа эксперимен...

Губернаторы сразу двух российских регионов решили сложить полномочия

Губернаторы сразу двух российских регионов решили сложить полномочия

Это главы Ростовской и Тамбовской областей — Василий Голубев и Максим Егоров. Временно исполняющими обязанности губернаторов туда назначены Юрий Слюсарь (возглавлял ОАК) и Евгений Первышов (экс-мэр Краснодара)Владимир Путин подписал указ о назначении Евгения Первышова временно исполняющим обязанности главы Тамбовской области, сообщает Кремль.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх