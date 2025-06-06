Любителей животных приглашают на «Хвостатые старты» проекта «Лето в Москве»

В рамках «Лета в Москве» пройдет 10 семейно-спортивных праздников «Хвостатые старты». Гостей ждут состязания, в которых можно будет участвовать всей семьей вместе с питомцами, а также квесты, конкурсы, мастер-классы, консультации специалистов в сфере зоопсихологии и ветеринарии.
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