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Любителей животных приглашают на «Хвостатые старты» проекта «Лето в Москве»

Любителей животных приглашают на «Хвостатые старты» проекта «Лето в Москве»

В рамках «Лета в Москве» пройдет 10 семейно-спортивных праздников «Хвостатые старты». Гостей ждут состязания, в которых можно будет участвовать всей семьей вместе с питомцами, а также квесты, конкурсы, мастер-классы, консультации специалистов в сфере зоопсихологии и ветеринарии.

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