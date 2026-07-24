Алсу рассказала, что её девятилетний сын зарабатывает на съёмках

Алсу рассказала, что её девятилетний сын Рафаэль от бывшего мужа Яна Абрамова получает зарплату, помогая матери со съёмкой видеороликов для соцсетей.
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