Запорожье завалено сгоревшей техникой ВСУ: Карта специальной военной операции на Украине на 1 апреля 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваРоссийские военные, продолжая наступление на позиции противника, освободили поселок Запорожье в Донецкой Народной Республике, который находится примерно в двадцати километрах юго-западнее Красноармейска (украинское название — Покровск).