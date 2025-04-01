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Запорожье завалено сгоревшей техникой ВСУ: Карта специальной военной операции на Украине на 1 апреля 2025 года и анализ событий в мире

Запорожье завалено сгоревшей техникой ВСУ: Карта специальной военной операции на Украине на 1 апреля 2025 года и анализ событий в мире

Запорожье завалено сгоревшей техникой ВСУ: Карта специальной военной операции на Украине на 1 апреля 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваРоссийские военные, продолжая наступление на позиции противника, освободили поселок Запорожье в Донецкой Народной Республике, который находится примерно в двадцати километрах юго-западнее Красноармейска (украинское название — Покровск).

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