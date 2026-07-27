Почему разница в возрасте между супругами сглаживается и они начинают выглядеть ровесниками

Удивительное дело: в парах, где супруги разного возраста, эта разница постепенно сглаживается. Причем в одних случаях более возрастные начинают молодеть, а в других парах молодые почему-то выглядят гораздо старше своих лет.
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