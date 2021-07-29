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❓Вопросы и утверждения, которые требуют внимания при выборе банкетной площадки для проведения свадьбы❓

❓Вопросы и утверждения, которые требуют внимания при выборе банкетной площадки для проведения свадьбы❓

Я продолжаю делиться с вами полезной информацией! Скорее сохраняйте! Отель Hyatt Regency Moscow - Petrovsky Park❔Обязательно спросить❗️Обязательно выполнить❔Имеется ли в выбранном месте звуковое и световое оборудование? Интересное: Планы на будущее.

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