❓Вопросы и утверждения, которые требуют внимания при выборе банкетной площадки для проведения свадьбы❓

Я продолжаю делиться с вами полезной информацией! Скорее сохраняйте! Отель Hyatt Regency Moscow - Petrovsky Park❔Обязательно спросить❗️Обязательно выполнить❔Имеется ли в выбранном месте звуковое и световое оборудование? Интересное: Планы на будущее.