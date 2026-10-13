Пермская полиция начала проверку из-за видео с пнувшим прохожего курьером

Сотрудники полиции в Перми начали проверку после публикации видеозаписи, на которой доставщик еды на электробайке прямо на ходу пнул прохожего в спину.
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