За сутки в России подтверждено 8951 случай COVID-19 в 83 регионах

Распределение по субъектам такое: Москва - 2924 Санкт-Петербург - 842 Московская область - 769 Ростовская область - 195 Нижегородская область - 145 Воронежская область - 144 Саратовская область - 121 Иркутская область - 119 Республика Саха (Якутия) - 108 Самарская область - 107 Свердловская область - 102 Красноярский край - 100 Пермский край - 98 Краснодарский край - 95 Республика Крым - 90 Волгоградская область - 90 Республика Башкортостан - 90 Челябинская область - 89 Ленинградская область - 87 Ульяновская область - 84 Ярославская область - 78 Тверская область - 76 Брянская область - 72 Новосибирская область - 72 Пензенская область - 71 Архангельская область - 68 Калининградская область - 64 Курская область - 64 Оренбургская область - 64 Тюменская область - 63 Алтайский край - 63 Ставропольский край - 63 Белгородская область - 62 Ивановская область - 61 Республика Бурятия - 60 Республика Карелия - 59 Смоленская область - 59 Кемеровская область - 58 Липецкая область - 57 Омская область - 57 Кировская область - 56 Тульская область - 53 Псковская область - 52 Орловская область - 51 Калужская область - 50 Рязанская область - 50 Республика Чувашия - 50 Владимирская область - 49 Ханты-Мансийский автономный округ - 49 Астраханская область - 48 Тамбовская область - 47 Удмуртская Республика - 46 Мурманская область - 42 Вологодская область - 40 Новгородская область - 35 Севастополь - 34 Курганская область - 34 Республика Дагестан - 34 Республика Татарстан - 34 Костромская область - 33 Забайкальский край - 30 Республика Хакасия - 29 Республика Мордовия - 29 Республика Коми - 29 Приморский край - 27 Хабаровский край - 26 Томская область - 24 Ямало-Ненецкий автономный округ - 21 Сахалинская область - 18 Кабардино-Балкарская Республика - 16 Республика Калмыкия - 15 Республика Марий Эл - 15 Республика Алтай - 14 Карачаево-Черкесская Республика - 13 Амурская область - 13 Республика Ингушетия - 10 Чеченская Республика - 10 Республика Северная Осетия-Алания - 8 Камчатский край - 7 Республика Адыгея - 7 Республика Тыва - 6 Магаданская область - 5 Ненецкий автономный округ - 2 Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 001 505 случаев коронавируса в 85 регионахСубъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1.