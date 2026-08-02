Время идёт, а люди так и остались теми же дикарями, что когда то стояли часами в Москве в очереди в первый MacDonald's) Донецкая группа новостей.
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Время идёт, а люди так и остались теми же дикарями, что когда то стояли часами в Москве в очереди в первый MacDonald's) Донецкая группа новостей.
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