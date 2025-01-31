127-летний торговый дом Красикова в Чите станет первым в программе реставрации

В Чите начнётся реставрация исторического здания, которому исполнилось 127 лет. Торговый дом Красикова, расположенный на улицах Амурская, 52 и 9-го Января, 27, стал первым участником пилотной программы по сохранению объектов культурного наследия в Забайкальском крае, сообщил в своём Telegram-канале зампред краевого правительства Алексей Гончаров.