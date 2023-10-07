30 необычных изделий из дерева, которые радуют глаз

Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Комментарии
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ВИ
Виктория Иванова
Все чрезвычайно симпатично и оригинально, кроме деревянной обезьяны.
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19 час.
НЭ
Наталья Эрнст
Особенно большой стол 😇👍
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9 час.
Владимир Алтайцев
А что делать на  этом гигантском столе?Сидеть за ним неудобно. Места  занимает много. Ах, это же  супербогачи  заказали
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8 час.

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