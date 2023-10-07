Натуральное дерево всегда будет в тренде — это доказано уже за много лет. Будь то деревянные столы, другая мебель, предметы интерьера или скульптуры ручной работы из дерева, они всегда восхищают любого эстета и украшают дом.
30 необычных изделий из дерева, которые радуют глаз
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВИ
Виктория Иванова
Все чрезвычайно симпатично и оригинально, кроме деревянной обезьяны.
Ответить
19 час.
НЭ
Наталья Эрнст
Особенно большой стол 😇👍
Ответить
9 час.
Владимир Алтайцев
А что делать на этом гигантском столе?Сидеть за ним неудобно. Места занимает много. Ах, это же супербогачи заказали
Ответить
8 час.
Свежие комментарии